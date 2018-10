Ophef in Duitsland om racistische gedichten van tienermeisje kv

02 oktober 2018

20u14

Bron: Die Rheinpfalz, BBC 4 Tijdens een poëziewedstrijd in het Duitse Speyer die werd georganiseerd door de lokale jeugdraad onder het motto ‘Burgermoed’, in het kader van de Multiculturele Week van de stad, zorgde de gedichten van een veertienjarig meisje voor grote opschudding.

De jeugdraad van Speyer in het zuidwesten van Duitsland organiseerde vorige woensdag samen met de vzw Speyer zonder racisme – Speyer met moed een poetry slam. Elke deelnemer kreeg vijf minuten de tijd om het publiek te overtuigen. Het volume van het applaus zou bepalen wie uiteindelijk de wedstrijd won.

Voor een honderdtal toeschouwers stapte de veertienjarige Ida-Marie Müller, dochter van Nicole Höchst – een politica van de extreemrechtse partij AfD – het podium op. Ze bracht een gedicht in gebedsvorm met opvallende zinnen als “multiculti tralala, hoera, de hele wereld is daar” en “zie de hypocrieten in de spiegel en hou van je buurman, de moordenaar”.

Haar woorden werden op luid applaus onthaald. De vier andere deelnemers, die allemaal gedichten brachten die focusten op verdraagzaamheid, kregen een minder enthousiast applaus. Uiteindelijk ging Müller samen met twee andere deelnemers door naar de tweede ronde.

Negers en zigeuners

Ook daar schuwde de tiener de controverse niet. Ze begon haar tweede gedicht met de woorden “De neger is niet langer een neger, je mag ook niet meer zigeuner zeggen. Racistisch is dat allebei, zo hoort men elke dag. Wie het er toch op waagt, wordt uitgejouwd”. Toen Müller ook opmerkte dat de burgermoed van de andere deelnemers “für ’n Arsch” was, wat zoveel betekent als “onzin”, werd ze echter uitgefloten en op boegeroep onthaald.

De organisatoren schakelden enkele seconden de microfoon uit, maar gaven haar vervolgens alsnog de kans om verder te gaan. “Uit verre landen kwam de man aan bij de mensensmokkelaars, met gsm’s en zonder een paspoort in ons beloofde Duitse land. Aangezien hij geen vrouw kan krijgen, helpt hij zichzelf (aan een vrouw) met een mes”, klonk het vervolgens.

Müller eindigde met de passage: “De moraal van het verhaal: steek het mes in je buik, zoals de gewoonte is in het oosten, je kan alleen luid schreeuwen, met de wind in de rug van linkse partijen: nazi’s eruit!”

Uitsluiting

Uiteindelijk besloot de organisatie om de tiener uit te sluiten van de finale beoordeling, omdat haar gedichten niet pasten binnen de Multiculturele Week waarmee Speyer zich ertoe wilt verbonden om een “kosmopolitische, diverse en vreedzame stad” te zijn, aldus de stadswoordvoerster.

De Speyerse burgemeester Monika Kabs verwijt Müller dat ze de poëziewedstrijd heeft misbruikt als een platform voor de extreemrechtse ideeën van de politieke partij AfD, waarin haar moeder een prominente rol speelt.

Volgens Benjamin Haupt, voorzitter van de lokale AfD-afdeling, sluit de stad bepaalde ideologieën uit. Ida Marie’s moeder Nicole Höchst noemt de uitsluiting van haar dochter ondemocratisch.