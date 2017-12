Ophef in Duitsland: 'minderjarige' vluchteling die meisje verkrachtte en wurgde, blijkt 33 jaar oud te zijn Karen Van Eyken

17u48

Bron: Die Welt, Stern, Daily Mail 0 rv Hussein Khavari vermoordde Maria Ladenburger vorig jaar in Freiburg Hij kwam in 2015 als niet-begeleide minderjarige vluchteling naar Duitsland en beweerde een 16-jarige Afghaan te zijn. Vorig jaar vermoordde hij in Freiburg de 19-jarige Maria Ladenburger. Als minderjarige dader riskeerde hij maximaal 10 jaar cel en uitzetting. Maar na een telefoontje met zijn vader in Iran kwam de rechtbank deze week zijn echte leeftijd te weten.

Hussein Khavari overmeesterde de geneeskundestudente in oktober vorig jaar toen ze met haar fiets op weg was naar huis nadat ze een studentenfuif had bezocht. Hij verkrachtte haar en wurgde haar tot ze het bewustzijn verloor. Vervolgens dumpte hij haar bewusteloos in de nabijgelegen rivier waarna het meisje verdronk.

Op het moment van de feiten verbleef Khavari bij een pleeggezin in Freiburg. Hij had asiel aangevraagd als niet-begeleide minderjarige vluchteling.

Corfoe

Na zijn arrestatie bleek bovendien dat de jongeman een reeds veroordeelde geweldpleger was. In 2013 had hij een 20-jarige studente op het Griekse eiland Corfoe overvallen en van een klif geworpen. Toen rezen er in Griekenland al twijfels over zijn leeftijd. Hij had beweerd 17 jaar oud te zijn. Hij werd in 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar maar werd uiteindelijk na een kort verblijf in de cel het land uitgezet.

rv Hussein Khavari, de moordenaar van Maria Ladenburger.

In november 2015 bereikte hij als onbegeleide minderjarige vluchteling Duitsland. De Duitse autoriteiten hadden geen weet van zijn gewelddadige verleden en zodoende werd hij als 'minderjarige' ondergebracht bij een gastgezin in Freiburg.

Tijdens het proces dat een paar weken geleden in de Duitse stad van start is gegaan, bekende de dader de feiten en gaf toe dat hij over zijn leeftijd had gelogen. Hoe oud hij dan wel was, gaf hij echter niet prijs. Een geboorteakte was niet voorhanden.

Gebit

Vorige maand had een onderzoek van zijn gebit al met 99,7 procent zekerheid uitgewezen dat de vluchteling tussen de 22 en 29 jaar oud zou zijn.

Maar zijn vader heeft nu telefonisch aan de rechtbank verklaard dat de jongeman geboren is op 29 januari 1984 en dat wordt ook gestaafd met een officieel document, zo deelde de voorzitter van de rechtbank, Kathrin Schenk, mee.

Dat betekent dat de dader in januari 34 jaar wordt en op het moment van de feiten 32 jaar oud was. Als minderjarige dader riskeerde hij maximaal 10 jaar gevangenisstraf. Nu hij veel ouder blijkt te zijn, zal hij hoogstwaarschijnlijk als een volwassene berecht worden en riskeert hij een levenslange celstraf. Een uitspraak wordt in het voorjaar verwacht.

rv Hussein Khavari

Meer over Freiburg

Hussein Khavari