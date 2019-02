Ophef in de VS: rechter geeft lage straf aan pedofiel in misbruikzaak, omdat betrokken meisjes zelf ook “agressor” zijn ADN

07 februari 2019

12u57

Bron: CNN, Huffington Post 0 In de Verenigde Staten is ophef ontstaan over de opmerkelijke uitspraken van een rechter in een misbruikzaak. De bewuste rechter uit Kansas noemde de betrokken tienermeisjes zelf “agressors” en gaf de 67-jarige beklaagde een milde straf. De explosieve uitspraken van de rechter dateren van december, maar werden deze week gelost door lokale media.

Rechter Michael Gibbens moest in december beslissen over de strafmaat voor de 67-jarige Raymond Soden. Die had bekend twee minderjarige meisjes van 13 en 14 jaar via sociale media te hebben benaderd voor seks. Soden communiceerde via Facebook met de zusjes en bood hen geld aan in ruil voor naaktfoto’s en het stellen van seksuele handelingen. Hij bekende dat hij goed en wel wist dat een van de meisjes 13 jaar was, toen hij maandenlang berichtjes met haar begon uit te wisselen.

Maar volgens rechter Gibbens lag de schuld deels bij de kinderen. De rechter veroordeelde de zestiger vervolgens tot 5 jaar en 10 maanden gevangenisstraf. Een aanzienlijk mildere straf dan de richtlijn van de staat Kansas: 14 jaar en 8 maanden. De aanklagers hadden om een straf van minstens 13 jaar gevraagd, gezien het verleden van de beklaagde. Raymond Soden was immers eerder al veroordeeld voor geweldpleging én seksuele geweldpleging.

Geld

Het is een rechter evenwel toegestaan om een lagere strafmaat te kiezen, als er daarvoor “substantiële en dwingende redenen” zijn en/of als het slachtoffer “meer een agressor dan een deelnemer aan het misdrijf” is. En dat vond de rechter dus. Zo betoogde hij onder meer dat Soden fysiek en mentaal verzwakt is en een zekere leeftijd heeft bereikt, daarbij de verdediging volgend dat een lange celstraf een “doodstraf” voor de man zou betekenen.

Maar belangrijker: “Ik vind dat de slachtoffers in deze zaak meer een agressor waren”, sprak Gibbens. “Ze verkochten dingen voor geld die zelfs een volwassene niet mag verkopen. Ik denk dat een 13-jarige die aanbiedt wat zij aanbood voor geld zeker deels in fout is. Ook omdat ze vrijwillig naar het huis van meneer Soden ging om geld op te halen voor seksuele gunsten.”

Dus ze voelde zich oncomfortabel bij iets waar ze vrijwillig naartoe was gegaan, vrijwillig haar topje voor uitdeed en vervolgens voor betaald werd? Leavenworth County District-rechter Michael Gibbens

Het meisje had eerder in politieverhoren laten verstaan dat er ook een incident van “fysiek contact” was met Soden en dat zij zich daar heel “oncomfortabel” bij had gevoeld. “Dus ze voelde zich oncomfortabel bij iets waar ze vrijwillig naartoe was gegaan, vrijwillig haar topje voor uitdeed en vervolgens voor betaald werd?”, wierp Gibbens sarcastisch op aan procureur Joan Lowdon.

“Ja, mijnheer de rechter”, antwoordde zij. “Ze was ook een 13-jarige die onder onze wetten helemaal voor niets toestemming kan geven.”

Traumatisch?

De rechter snoof. “Ik vraag me af wat voor trauma hier echt is voor dit slachtoffer onder deze eigenaardige omstandigheden.” De rechter voegde er fijntjes aan toe dat hij niet dacht dat de twee zusjes echt getraumatiseerd waren door het hele gebeuren, omdat ze niet opdaagden in de rechtbank om de straf voor Soden te aanhoren.

De uitspraken van de rechter en de ermee gepaard gaande strafvermindering kunnen er bij velen niet in. Openbare aanklagers vragen zich hardop af of de rechter wel echt “substantiële en dwingende redenen” heeft ingeroepen. Ze willen in beroep gaan tegen zijn beslissing.

Kinderen begrijpen de gevolgen van zulke daden helemaal niet. Dat betekent niet dat ze fout zijn als ze erin meegaan Harleigh Harrold, Metropolitan Organization to Count Sexual Assault

Consternatie

Organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van seksueel misbruik, zijn ronduit woedend. “Het is wel duidelijk dat 13- en 14-jarigen geen schuld kunnen hebben. Kinderen kunnen hun toestemming niet geven voor zulke handelingen. Ik dacht toch dat zoiets duidelijk was”, stelt Julie Donelon van de ‘Metropolitan Organization to Count Sexual Assault’. “Kinderen begrijpen de gevolgen van zulke daden helemaal niet”, oppert preventiecoördinator Harleigh Harrold van het centrum. “Dat betekent niet dat ze fout zijn als ze erin meegaan.”

“Deze meisjes zijn minderjarig en zijn slachtoffers”, voegt Michelle Herman van kinderrechtencentrum Sunflower toe. “Het maakt eigenlijk al niet uit wat ze wel of niet deden. Hij is de volwassene en niemand verdient het om seksueel uitgebuit te worden.”