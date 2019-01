Ophef in de VS over schokkende beelden van mesaanval in gevangenis Redactie

25 januari 2019

Het zijn schokkende beelden die vrijgegeven werden van een incident in de gevangenis in Lucasville, Ohio. Vier gevangenen geboeid aan handen en voeten en vastgemaakt aan de tafel worden aangevallen door een andere gevangene met een mes. De vier gevangenen zitten als ratten in een val en kunnen zich niet verdedigen.

De 28-jarige Shamieke Pugh was één van de gevangenen die aangevallen werd en getuigt nu voor het eerst over het incident. “Ik dacht dit kan toch niet echt aan het gebeuren zijn?”. Wat het motief van de aanval was, is niet duidelijk. Er zou geen bewijs zijn van een racistisch motief. De aanvaller zou nadien wel verklaard hebben “dat hij gewoon iemand wou vermoorden”.

Niet vervolgen want “zit toch al levenslang vast”

Het incident uit 2017 roept nog altijd veel vragen op over hoe de mesaanval kon gebeuren in één van de best beveiligde gevangenissen van Ohio. De aanvaller was Greg Reinke, een man van 38. Hij verstopte twee zelfgemaakte messen waarvan hij één gebruikte voor de aanval. Uit een rapport blijkt dat hij zichzelf losmaakte uit de handboeien om de andere gevangenen te kunnen aanvallen. De volgende dag weigerde de openbaar aanklager om Reinke te vervolgen, met het argument dat hij al een levenslange gevangenisstraf uitzit. Reinke werd veroordeeld voor moord in 2004.

Tweede mesaanval

Acht maanden na het incident, op 20 februari 2018, valt Reinke samen met een andere gevangene opnieuw iemand aan met een mes. Dit keer had hij het gemunt op een bewaker van de ziekenboeg. De bewaker kreeg 32 messteken met verschillende inwendige verwondingen tot gevolg. De man is nog altijd niet terug aan het werk.

Niet meer geboeid aan tafel

De nieuw verkozen openbaar aanklager, Shane Tieman, veranderde van koers en klaagt Reinke in oktober wel aan voor beide gevangenisaanvallen. Reinke zei dat hij onschuldig was.

De gevangenis in Lucasville is na het incident wel gestopt met het vastmaken van gevangenen aan tafel. In april werd er ook een akkoord bereikt over extra veiligheidsmaatregelen voor het verplaatsen van gevaarlijke gevangenen.

Greg Reinke is nu ondergebracht in de Supermax gevangenis in Youngstown, de strengst beveiligde soort gevangenis in de Verenigde Staten.