Ophef in China na steun van manager van Rockets voor protest in Hongkong, senator reageert: “NBA trekt zich beschamend terug voor het grote geld” Redactie

07 oktober 2019

10u12

Bron: DPA/AFP/BELGA 0 In China is ophef ontstaan over een tweet van de algemeen manager van NBA-team Houston Rockets, een Amerikaanse basketploeg die populair is in het land. De manager, Daryl Morey, had in een intussen verwijderde tweet zijn steun uitgesproken voor de protestbeweging in Hongkong.

Chinese sponsors zeggen in een reactie hun banden met de Rockets te zullen verbreken. Ook dreigen wedstrijden van de ploeg in China niet meer te worden uitgezonden. De Amerikaanse basketassociatie NBA zelf zegt de uitspraak van Morey te betreuren.

Daryl Morey had een afbeelding geplaatst met het opschrift ‘Strijd voor Vrijheid, Sta Hongkong bij’, zo blijkt uit foto's van de verwijderde tweet op de sociale media. De manager probeerde de reacties tegen zijn bericht te temperen. Hij zei dat hij niet de bedoeling had de fans in China te beledigen. "Ik sprak enkel één gedachte uit, gebaseerd op één interpretatie, van één gecompliceerde gebeurtenis. Sinds die tweet heb ik veel mogelijkheden gehad om andere perspectieven te horen en in overweging te nemen", zei hij.

De Rockets kwamen al snel onder vuur te liggen in China. De Chinese sponsor van het team, Shanghai Pudong Development Bank, en het populaire sportmerk Li-Ning bevroren hun connectie met het team. Daarnaast kondigden het onlinekanaal van Tencent en de staatszender CCTV Sports aan dat ze de uitzending van Rockets-wedstrijden zullen opschorten. De NBA heeft onder meer een akkoord voor het streamen van wedstrijden met Tencent voor de volgende vijf jaar, dat 1,5 miljard dollar waard is, zo meldt de sportzender ESPN.

De Rockets zijn erg populair in China sinds de draft in 2002 van de Chinese center Yao Ming. Hij speelde tot het einde van zijn carrière in 2011 in Houston. De Chinese basketfederatie, die voorgezeten wordt door Yao Ming, verbrak ook de banden met de basketploeg in reactie op de "ongepaste opmerkingen".

De NBA erkende in een verklaring op ESPN en andere Amerikaanse media dat de opmerking van Morey "veel van onze vrienden en fans in China diep heeft beledigd, en dat is betreurenswaardig". De tweets van Morey vertegenwoordigen de ploeg of de organisatie niet, aldus de NBA, die nog zegt te steunen dat "individuen zichzelf informeren en hun standpunten delen over onderwerpen die belangrijk voor hen zijn".

James Harden, de sterspeler van het Amerikaanse basketteam, bood zijn verontschuldigingen aan. "We houden van China, we spelen er graag", verklaarde Harden, naast zijn ploegmakker Russell Westbrook tijdens een persconferentie in Japan, waar de ploeg later deze week speelt tegen de kampioen, de Toronto Raptors.

ESPN merkt op dat de ophef ook de aandacht trok van parlementsleden, onder wie de Amerikaanse senatoren Ted Cruz, Rick Scott en Brian Schatz. "We zijn beter dan dit. Mensenrechten zouden niet te koop mogen zijn en de NBA zou de Chinese communistische censuur niet mogen bijstaan", aldus Cruz op Twitter. Hij noemde zichzelf een levenslange Rockets-fan die trots was dat Morey de repressieve behandeling door de Chinese communistische partij van de manifestanten in Hongkong aan de kaak had gesteld. "Nu, in de jacht op het grote geld, trekt de NBA zich beschamend terug."

Julian Castro, presidentskandidaat bij de Democraten, tweette dan weer dat China zijn economische macht gebruikt om critici de mond te snoeren, "zelfs zij in de VS".

Het incident komt erg ongelegen voor de NBA. Ook de Los Angeles Lakers, met wereldster LeBron James, en de Brooklyn Nets spelen donderdag en zaterdag in China. Vorig jaar keken ook 500 miljoen Chinezen naar minstens een NBA-wedstrijd, aldus nog ESPN.

We’re better than this; human rights shouldn’t be for sale & the NBA shouldn’t be assisting Chinese communist censorship. Ted Cruz(@ tedcruz) link