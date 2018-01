Ophef in China: jongetje van amper zeven bezorgt pakjes TK

Bron: BCC / NewsWeek 0 Screenshot Li Chang Jiang is momenteel het bekendste kind in China, en niet echt om de beste reden. De jongen ging deze week viraal nadat een video opdook waarin duidelijk werd dat hij werkte als pakjesbezorger. De beelden zorgen voor veel ophef in het land en er woedt een debat over armoede en het schoolsysteem.

In Qingdao, een stad aan de oostkust van China, kent iedereen Li Chang Jiang. De jongen bezorgt er immers pakjes, tot wel 30 per dag. Hij doet dat in opdracht van Yan Shifang, de man waar hij bij woont. Li woonde eerst bij zijn vader, maar nadat die vier jaar geleden overleed, kwam hij bij diens vriend Yan terecht. De moeder van het kind verbrak het contact met haar gezin al voor de dood van Li's vader en is intussen hertrouwd.

Sinds zijn derde al verdient Li zijn kost en inwoning door Yan te helpen in zijn job als pakjesbezorger. Eerst ging hij gewoon mee op ronde, maar intussen trekt de jongen er alleen op uit. Elke dag levert hij tientallen pakketjes af en is zo een ware beroemdheid geworden in zijn eigen stad. Zelf ziet hij geen graten in het feit dat hij niet naar school gaat, maar moet werken: "Pakjes bezorgen is niet moeilijk, ik doe het graag", oppert hij opgetogen in de video.

Veel protest

De rest van China denkt daar echter anders over. Sinds de video opdook op Weibo, de Chinese versie van Twitter, werd hij al meer dan 18 miljoen keer bekeken - en de reacties zijn overwegend verontwaardigd. Heel wat mensen wijzen met een beschuldigende vinger naar de overheid en klagen de gebrekkige jeugdzorg aan. Een kind van zeven zou op school moeten zitten, klinkt het meermaals.

Ook het debat over armoede, dat welig tiert in China, wakkert weer aan. Li is niet het eerste kind dat achtergelaten wordt en het min of meer alleen moet rooien. De overheid heeft beloofd om het probleem tegen 2020 op te lossen, maar voor velen is dat een 'verre en ongedefinieerde toekomst'. Dat een kind ingeschakeld wordt als werkkracht en dat dat aanvaard wordt door zijn omgeving, gaat er bij velen niet in.

Als reactie op het protest hebben de plaatselijke instanties nu een onderzoek geopend naar de situatie van Li. Volgens de China Daily wordt de moeder van de jongen opgespoord.