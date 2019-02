Opgraving dictator Franco voorlopig geblokkeerd ttr

27 februari 2019

09u37

Bron: anp 0 Een administratieve rechter heeft de voorgenomen opgraving van de voormalige Spaanse dictator Francisco Franco (1892-1975) geblokkeerd. Rechter José Yusty Basterrache heeft twijfels over de wettigheid van een gemeentelijke vergunning voor de opgraving en over de veiligheid van de uitvoerders, meldden Spaanse media.

Franco's stoffelijke resten liggen in een monumentale in de rotsen uitgehouwen kerk, 43 kilometer ten noordwesten van Madrid. Het complex heet Valle de los Caídos. Links Spanje vindt dat het een praalgraf is dat Franco niet verdient. Zijn stoffelijke resten zouden op een bescheiden plaats moeten worden herbegraven. Vorig jaar heeft de sociaaldemocratische regering van premier Pedro Sánchez daartoe besloten.

De conservatieve rooms-katholieke Franco liet de kerk bouwen als monument voor alle gevallenen uit de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). Er liggen circa 34.000 omgekomen strijders uit de burgeroorlog begraven onder wie ook republikeinse tegenstanders van Franco. Het monument is echter omstreden onder meer omdat een deel van de werkkrachten die het in de jaren 1941-1959 bouwden, politiek gevangene was.

Meer over Francisco Franco