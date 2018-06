Opgesloten jongen (9) gooit matras uit venster om te ontsnappen uit appartement, maar belandt ernaast HA

18 juni 2018

16u51

Bron: Europe1, LyonMag 0 Een 9-jarige jongen is vorige week slechts lichtgewond geraakt na een sprong uit een venster vanop de derde verdieping van een appartement in Lyon. Dat bevestigt de Franse politie. De oom van het kind had de jongen donderdag alleen achtergelaten en opgesloten in zijn flat terwijl hij naar eigen zeggen administratieve zaken was gaan regelen.

Het is niet duidelijk hoelang de jongen alleen opgesloten zat, maar op een gegeven moment had hij er duidelijk genoeg van, en besliste hij om via het venster te ontsnappen. Het kind wierp vanop de derde verdieping een matras naar beneden om zijn val te breken en sprong daarna zelf uit het venster. Hij kwam naast de matras terecht en liep daarbij als bij wonder enkel een beenbreuk op.

De oom van de jongen werd aangehouden, maar later weer vrijgelaten. De 42-jarige man heeft bekend dat hij zijn neefje alleen had opgesloten in de woning. Begin september verschijnt hij voor het gerecht.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een kind in Frankrijk zelf de vrijheid opzoekt nadat het werd opgesloten door een familielid. Eind mei gingen beelden nog de wereld rond van een kleuter die gevaarlijk aan een balkon bungelt. Een Malinese migrant zonder papieren beklom toen op spectaculaire wijze de gevel van het appartementsgebouw om het kind in veiligheid te brengen.

