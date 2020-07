Opgesloten Catalaanse separatisten komen mogelijk gedeeltelijk vrij JTO

03 juli 2020

11u05

Bron: Belga 10 De gevangenisadministratie in Catalonië heeft gisteren voorgesteld een regime van gedeeltelijke vrijlating toe te kennen aan de negen opgesloten leiders van de separatistische beweging. Zij kregen lange gevangenisstraffen voor de poging, in 2017, om Catalonië af te scheuren van de rest van Spanje.

Het Catalaanse ministerie van Justitie moet het voorstel nog goedkeuren, maar naar verwachting is dit slechts een formaliteit. Tegen de beslissing van de regio is echter nog beroep mogelijk bij een gewone rechtbank. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft in dat geval het allerlaatste woord, en dat is de Catalaanse zaak niet genegen.

Onafhankelijkheidsreferendum

Het Hooggerechtshof heeft in oktober 2019 zeven separatistische parlementsleden en twee leiders van separatistische bewegingen veroordeeld tot celstraffen van negen tot dertien jaar, voor hun rol in de organisatie van een onafhankelijkheidsreferendum en het uitroepen van de onafhankelijkheid die daarop volgde.

Alle betrokkenen zitten al meer dan twee jaar opgesloten, sommigen al bijna drie jaar. Ze mochten intussen wel al enkele keren de gevangenis verlaten. Het regime dat de gevangenisadministratie nu voorstelt, houdt in dat ze van maandag tot en met vrijdag de gevangenis kunnen verlaten, maar wel nog moeten komen slapen in de gevangenis. Het weekend kunnen ze thuis doorbrengen.

Onder de betrokkenen is onder meer Oriol Junqueras, de vroegere regionale vicepremier, die de zwaarste straf kreeg.