Opgesloten Catalaanse onafhankelijkheidsleiders gaan in hongerstaking

01 december 2018

16u36

Bron: Belga 0 De twee Catalaanse onafhankelijkheidsleiders Jordi Sànchez en Jordi Turull, die in opsluiting wachten op hun proces, zijn vandaag in hongerstaking gegaan. Dat heeft hun advocaat gemeld. Met de actie willen ze de Catalanen "bewustmaken" van hun lot. In een verklaring die beide mannen gezamenlijk opstelden, beschuldigen ze het Spaanse grondwettelijk hof ervan dat ze het indienen van een beroep tegen hun opsluiting bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben verhinderd.

Jordi Sànchez is de gewezen voorzitter van de onafhankelijksheidsbeweging ANC, terwijl Jordi Turull lid was van de Catalaanse regering onder oud-minister-president Carles Puigdemont. Ze zitten samen met nog vijf andere voormalige Catalaanse leiders vast in een gevangenis in Lledoners, op ongeveer 70 kilometer ten noorden van Barcelona.

Verwacht wordt dat hun proces begin 2019 in Madrid zal worden gehouden. In totaal staan dan achttien separatistische leiders terecht voor hun rol in de poging om in oktober 2017 Catalonië onafhankelijk te verklaren. Acht van hen zitten al 8 tot 13 maanden in de cel. Het parket eist tegen hen zware celstraffen van 7 tot 25 jaar.



De huidige minister-president van Catalonië, Quim Torra, drukte in een reactie al zijn solidariteit uit met de twee hongerstakers. Hij veroordeelt "een totale schending van de mensenrechten" en stelt dat "de strafwet wordt gebruikt om wraak uit te oefenen". De centrale regering in Madrid herhaalt dat de separatisten een eerlijk proces krijgen.