Opgesloten Catalaanse leider Oriol Junqueras kandidaat-voorzitter Europese Commissie

07 maart 2019

17u25

Bron: Belga 0 De Europese Vrije Alliantie schuift de Catalaanse separatistische leider Oriol Junqueras naar voren als kandidaat-Commissievoorzitter. Dat maakt de partij bekend op Twitter. De voormalige viceminister-president van Catalonië staat momenteel terecht op verdenking van rebellie en riskeert 25 jaar cel.

De Europese Vrije Alliantie is een eerder kleine Europese politieke partij, die samen met de groenen in een fractie zit. Ze bestaat uit een veertigtal regionale partijen, die op zichzelf vaak te klein zijn om een fractie in het Europees parlement te vormen.



De groenen en de EVA hebben voor het eerst elk een eigen kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Die laatste partij gaat voor Oriol Junqueras als 'Spitzenkandidat', maakte ze vandaag bekend op Twitter.

Gevangenis

De 49-jarige Junqueras was al eens Europees parlementslid voor de EVA tussen 2009 en 2012, maar zit momenteel in de cel op verdenking van onder meer rebellie omdat hij betrokken was bij de voorbereiding van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Hij was toen de viceminister-president van Catalonië. Junqueras staat samen met elf andere Catalaanse separatisten terecht voor het Spaanse Hooggerechtshof. Hij is de hoofdbeklaagde en riskeert 25 jaar opsluiting.

Junqueras werd unaniem aangeduid door het partijbestuur. De Catalaan maakt sowieso niet heel veel kans om het uiteindelijk tot Commissievoorzitter te schoppen. De kandidaat van de grootste partij - na de verkiezingen vermoedelijk opnieuw de Europese Volkspartij EVP - is topfavoriet. In dit geval is dat de Duitser Manfred Weber. De socialisten sturen de Nederlandse vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans het veld in, de liberalen bij ALDE zullen vermoedelijk verschillende kandidaten naar voren schuiven en bij de groenen nemen Ska Keller en Bas Eickhout de honneurs waar.

Het mandaat van huidig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker loopt eind dit jaar af. De aanduiding van een nieuwe voorzitter maakt doorgaans deel uit van politiek gemarchandeer tussen de partijen in het parlement en de lidstaten. De uiteindelijke Commissievoorzitter hoeft in principe zelfs geen Spitzenkandidaat geweest te zijn.

🔴 BREAKING



The @EFAparty General Assembly has just appointed by unanimity @junqueras as its first-ever Lead Candidate for the #EUelections2019.



With Oriol as our #Spitzenkandidat we kick off our campaign to build a #EuropeOfALLPeoples 🇪🇺💪 pic.twitter.com/rsir6MFu9V European Free Alliance(@ EFAparty) link