Opgesloten Belgisch-Nicaraguaanse studente sinds eind februari in hongerstaking

07 maart 2019

14u26

Bron: belga 0 De Belgisch-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens die sinds september zit opgesloten in het Centraal-Amerikaanse land, is samen met zeven andere gedetineerden op 27 februari een hongerstaking begonnen. Dat heeft haar vader Federico Coppens vandaag laten weten. Zijn dochter zit opgesloten, omdat ze met andere studenten betoogde tegen de Nicaraguaanse president Daniel Ortega.

In een communiqué leggen de acht gedetineerden uit waarom ze in hongerstaking gegaan zijn, zegt de vader. Ze verwijzen daarvoor onder meer naar het feit dat ze gebruikt worden als "pionnen in de lopende onderhandelingen".

De vader heeft de Belgische consul in Panama gevraagd "via diplomatieke weg ervoor te pleiten dat een onafhankelijke dokter de gezondheidstoestand van zijn dochter en medegedetineerden kan nagaan". De uitspraak in het proces waarin Coppens terechtstaat, wordt pas op 1 april verwacht. Het proces werd al verschillende keren uitgesteld.



De familie van Coppens vernam het nieuws over de hongerstaking pas gisteren, via een clandestien bericht dat een week onderweg geweest is, klinkt het.