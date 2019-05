Opgepakte terreurverdachte in Zeeland is “een van de meest meedogenloze terroristen” Maurice Steketee

21 mei 2019

15u41

Bron: AD.nl 42 In het Nederlandse dorp Kapelle (Zeeland), op zo’n half uurtje rijden van het Antwerpse Stabroek, heeft de politie vandaag een 47-jarige Syriër opgepakt voor terrorisme en oorlogsmisdrijven in zijn land van herkomst. Uit een interview met de Engelse krant The Guardian uit 2012 blijkt dat het “een van de meest meedogenloze mannen in de Deir el-Zour- provincie” is.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft hem laten aanhouden op basis van informatie van de Duitse politie, die over getuigenverklaringen tegen de man beschikt. Ook op zes plaatsen in Duitsland viel de politie dinsdag woningen binnen waar vermoedelijke oud-leden wonen van het bataljon waarover de 47-jarige verdachte de leiding had. Hij had als strijder de naam Abu Khuder aangenomen. In Ede in de oostelijke provincie Gelderland doorzocht de politie een woning van een man die contact met hem had.



De man die in Kapelle werd gearresteerd, verblijft sinds 2014 in Nederland. Hij had er tijdelijk asiel gekregen en woonde in het Zeeuwse dorp. In zijn woning heeft de politie onder meer documenten, een computer en een telefoon in beslag genomen. De rechter-commissaris in Den Haag (het Nederlandse equivalent van een onderzoeksrechter, red.) beslist vrijdag of hij langer blijft vastzitten.

Al-Qaida

The Guardian-journalist Ghaith Abdul-Ahad ontmoette in 2012 in de provincie Deir el-Zour strijders die het Vrij Syrisch Leger (Free Syrian Army, FSA) hebben verlaten voor de ideologie van de wereldwijde jihad, de heilige oorlog. Volgens hem was het moeilijk om de mannen van Abu Khuder te onderscheiden van andere brigades in de Syrische burgeroorlog: “in hun gevechtsspullen, T-shirts en baarden”.

Abu Khuder en zijn mannen vechten dan nog voor al-Qaida. Ze noemen zichzelf de ghuraba’a, of ‘vreemden’, naar een beroemd jihadi-gedicht van Osama bin Laden. De groep is een van de jihadistische organisaties die voet aan de grond krijgen in het oosten van het land.

Amerika

Ze proberen hun aanwezigheid te verbergen. “Sommige mensen maken zich zorgen over het dragen van de (zwarte) vlaggen”, zei de man die zichzelf Abu Khuder noemt tegen de Britse krant. “Ze zijn bang dat Amerika zal komen om ons te bevechten, dus vechten we in het geheim.” Volgens Abu Khuder hebben zijn mannen veel ervaring met het maken van bommen uit Irak en elders.

Later sprak Abu Khuder nog uitgebreider met The Guardian. Hij leunde achterover op een stapel kussens in een huis in Mohassen en liet zijn linkerarm rusten. Die was geraakt door een kogel van een scherpschutter en in pleister en verband gewikkeld. Vier tienerjongens knielden volgens de verslaggever “in een strakke halve maan voor hem, spanden hun nek en luisterden vol ontzag. Andere dorpelingen in de kamer zagen er ongemakkelijk uit”.

Abu Khuder was officier geweest in een Syrische grensmacht, het Camel Corps genaamd, toen hij wapens opnam tegen het regime. Hij vocht tegen de veiligheidstroepen met een pistool en een licht jachtgeweer, kreeg een reputatie als een van de dapperste en meest meedogenloze mannen in de Deir el-Zour- provincie en hielp bij het vormen van een van de eerste FSA-bataljons.

Onvermogen

Hij raakte al snel gedesillusioneerd door het onvermogen van het rebellenleger om het regime aan te vallen. “Toen we de basis met de FSA aanvielen, hebben we alles geprobeerd en gefaald”, zei Abu Khuder. “Zelfs met ongeveer 200 mannen die vanuit meerdere fronten aanvielen, konden we geen enkele regeringssoldaat verwonden en verspilden in plaats daarvan 1,5 miljoen Syrische ponden aan het afvuren van munitie tegen de muren.”

Toen bood een groep vrome en gedisciplineerde islamitische strijders in het nabijgelegen dorp aan om te helpen. Ze haalden een deskundige uit Damascus en gaven na twee dagen Abu Khuder al een blijk van vriendschap: een vrachtwagen met twee tonnen explosieven.

Twee mannen reden de vrachtwagen dicht bij de poort van de basis en lieten hem op afstand ontploffen. De explosie was zo groot, zei Abu Khuder, dat ramen en metalen luiken honderden meters werden opgeblazen, bomen uit de grond werden getrokken en er een enorme krater midden op de weg ontstond. De volgende dag vertrok het leger en was de stad Mohassen vrij.

Geen kogel verspild

“De autobom kostte ons 100.000 Syrische ponden en er waren minder dan 10 mensen bij betrokken”, zei hij tegen de Guardian. “Binnen twee dagen na aankomst van de bomexpert hadden we het voor elkaar, we hebben geen enkele kogel verspild. Al-Qaida heeft ervaring met deze militaire activiteiten en weet hoe ermee om te gaan.”

Na de bomaanslag splitste Abu Khuder zich af van de FSA en zwoer trouw aan al-Qaida in Syrië, de Jabhat al Nusra of het Solidariteitsfront. Hij liet zijn baard groeien en nam de religieuze retoriek van een jihadi aan en werd commandant van een van hun bataljons.

“Het FSA had geen regels en geen militaire of religieuze orde, alles gebeurde chaotisch”, zei Khuder. “Al-Qaida heeft een wet die niemand, zelfs de emir, niet kan breken. De FSA mist het vermogen om te plannen en mist militaire ervaring, dat is wat al-Qaida kan brengen, ze hebben een organisatie die door alle landen wordt erkend. Al-Qaida’s doel is het vestigen van een islamitische staat.”