Opgepakte man in grot is mensenhandelaar die 17 jaar op de vlucht was Lex de Bruijn

30 september 2019

14u14

Bron: AD.nl 0 In China is een voortvluchtige mensenhandelaar die 17 jaar op de vlucht was, eindelijk gearresteerd. De man, die in 2002 uit een gevangenis ontsnapte, werd gevonden in een grot in het zuidwesten van China. Hij zit inmiddels weer in de cel.

De 63-jarige Chinees belandde in de gevangenis voor het verhandelen van vrouwen en kinderen. In 2002 ontsnapte hij uit zijn cel. De man werd door drones van de politie ontdekt in een kleine grot, waar hij jarenlang zonder enig menselijk contact had verbleven.

De Chinese politie kreeg begin september aanwijzingen over de verblijfplaats van de man. Aan de hand van deze aanwijzingen werd in een bergachtig gebied in het zuidwesten van China gezocht naar de voortvluchtige. Eerst werd er niets gevonden, maar met behulp van dronebeelden kwam de verblijfplaats uiteindelijk toch aan het licht.



Er werden meerdere sporen gevonden, waaronder resten van huishoudelijk afval. De politie besloot om te voet te gaan zoeken. Hierbij vonden ze de voortvluchtige in een kleine grot, waar hij jarenlang gewoond zou hebben. Om te kunnen overleven, gebruikte hij onder andere plastic flesjes die hij vulde met water uit een rivier in de buurt.

Volgens de Chinese politie kon er moeilijk met de man gecommuniceerd worden, omdat hij jarenlang in afzondering had geleefd.