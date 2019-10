Opgepakte klusjesman Josef B. (58) liep negen jaar lang rond met groot geheim over verwaarloosd gezin Stefan Keukenkamp Sander van Mersbergen en Raymond Boere

15 oktober 2019

19u28

Bron: AD.nl 0 De opgepakte bewoner van het huis waar ook een vader en zijn kinderen in totale afzondering leefden, liep jarenlang rond met een groot geheim. Mensen die klusjesman Josef B. (58), de huurder van het pand, kennen, staan perplex dat hij vooral de kinderen zo aan hun lot heeft overgelaten. “Dat dit nog kan in deze tijd.”

‘Bij levering. Bel. Ben dichtbij.’ Het briefje hangt op de deur witte roldeur van de okergele loods op een industrieterrein in Meppel. ‘Dichtbij’ is nog geen kwartiertje rijden van de boerderij waar Josef B. veel kluste. Maar vrijwel dagelijks was hij ook in deze werkplaats te vinden, weten ondernemers die een bedrijf hebben in de buurt. In de ruimte kon hij de mooiste meubels maken, vooral voor plezierjachten, vertelt timmerman Tonnie die al zeven jaar naast hem zit met zijn eigen werkruimte. “Hij kon toveren met hout. Echt een vakman.”



Afgelopen zaterdag zag hij hem nog met zijn blauwe Volvo vol boodschappen. Er stonden twee hele grote zakken met toiletpapier in, herinnert hij zich. “Dat is wel heel veel voor iemand die alleen woont, dacht ik. Maar op dat moment zocht ik er niets achter.”

Privéleven

Nu weet Tonnie dat er een heel gezin woonde op de boerderij die B. aan het verbouwen was. B. vertelde daar nooit iets over. Wel dat hij kluste in een boerderij. Hij vroeg ook weleens raad, bijvoorbeeld hoe hij het beste beton kon storten. Maar nooit heeft hij Tonnie verteld waar dat huis stond of met wie hij er woonde. “Hij liet sowieso niets los over zijn privé-leven. Behalve dat hij was geboren in Oostenrijk. Dat wist ik wel.”



Ook Sjef Witjes had zijn bedrijf in Meppel een tijdlang naast dat van de Oostenrijker. “Het was een bijzondere man. Vriendelijk, maar ook heel gesloten. Ik nam een tijdje pakketjes voor hem aan. Op zich prima, maar ik wilde wel een telefoonnummer van hem, zodat ik hem kon laten weten als ik iets had. Het duurde een hele tijd voordat ik het kreeg.”

Maandag zagen ondernemers plotseling urenlang de politie in en uit lopen in de loods van B. Sommigen dachten eerst nog dat er een wietkwekerij was gevonden, vertelt een ondernemer die B. verder niet kent. Dat bleek niet het geval.

Perplex

Wat ze wel kwamen doen, las timmerman Tonnie vandaag in de media. Josef werd gearresteerd nadat in de boerderij waar hij kluste het verwaarloosde gezin werd aangetroffen. De kinderen waren nog nooit naar school geweest. “Ik sta perplex. Dat dit nog kan in deze tijd. En dat hij daar al die jaren gewoon is geweest zonder dat hij heeft ingegrepen.”



Het vermoeden bestaat dat de familie die met zes kinderen in de kelder woonde wachtte op het einde der tijden. Dat zou erop kunnen duiden dat het gezin diepgelovig was, maar Tonnie had niet het idee dat Josef dat zelf was. “Hij werkte dag en nacht. Ook op zondag. Dat doe je niet als je diepgelovig bent.”

Bloemetje

In de buurt zijn er eveneens weinig mensen die B. heel goed kennen. Het echtpaar is een keer bij hem langs geweest met een bloemetje, om hem welkom te heten in de buurt. “Maar verder hadden we geen contact en kenden we elkaar niet. Er kwam nooit iemand op zijn erf. Wij dachten: het zal wel iets met hennepteelt ofzo te maken hebben. Maar dit? Dit hadden we nooit vermoed”, zegt buurvrouw Keizer.



Haar echtgenoot weet nog hoe hij bijna een keer vast kwam te zitten op zijn erf met balen stro. “Maar hij heeft helemaal geen dieren die stro nodig hebben. Misschien was het als isolatie gebruikt. Want je hoorde nooit iets.”



Keizer dacht net als veel buurtbewoners aan drugs. “We zijn één keer bij het erf gaan kijken. Dat kwam omdat er in het verleden vaker politie bij de poort stond. Soms ook langere tijd. Er hing een camera gericht op het erf. We zijn niet door het hek gegaan.” Op een gegeven moment werden de hekken ook steeds hoger zodat niemand er nog overheen kon kijken. En dat is niet het enige dat onder handen werd genomen. “Het was een enorme bouwval, maar alles is opgeknapt.”

