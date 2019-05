Opgepakte kapitein na bootramp Boedapest: “Regels nageleefd”

ses

31 mei 2019

16u23

Bron: ANP, vrt nws

0

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is de kapitein van een toeristenboot gearresteerd na de fatale aanvaring met een ander schip. De man, een 64-jarige Oekraïner, ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Via zijn advocaat meldde hij vrijdag in een verklaring dat hij geen regels heeft overtreden. De Hongaarse politie hield de kapitein van het schip Viking Sigyn donderdag aan op verdenking van roekeloos gedrag.