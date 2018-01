Opgepakte IS-jihadiste vertelt in filmpje hoe het met haar gaat: "Nee, ik word hier niet gemarteld" Sven Van Malderen

18u43

Bron: BFMTV.com 333 Rv Begin december viel de meest gezochte Franse jihadiste in handen van Koerdische strijders. In een videoboodschap laat Emilie König nu zowel in het Frans als Arabisch weten dat ze goed behandeld wordt. Van martelpraktijken -zoals haar moeder beweerde- is geen sprake.

De 33-jarige vrouw legt eerst kort uit hoe ze in Syrië terechtgekomen is. "Ik ben geboren in Frankrijk in 1984", klinkt het. "Ik leerde mijn man Ibrahim kennen via Skype, wat later besloten we om te trouwen. Ik nam het vliegtuig vanuit Parijs naar Istanboel, daar heb ik overnacht. Via de Turkse steden Gaziantep en Kilis ben ik vervolgens in Syrië beland."

Of König goed behandeld wordt? Ook daar licht ze een tipje van de sluier. "Sinds mijn arrestatie verblijf ik in een vluchtelingenkamp. Ik heb een deken, een bed en voedsel. Ik krijg hier alles wat ik nodig heb. Ik moest enkele vragen beantwoorden, daarna hebben ze foto's en vingerafdrukken van mij genomen. Dat heeft een uur of twee geduurd, daarna kreeg ik onderdak. Ik werd zeker niet gemarteld."

Waarom haar moeder dat dan toch dacht? "Toen ik te horen kreeg dat ik naar een ander kamp moest, had ik veel schrik. Ik had andere IS-vrouwen horen vertellen dat ze geslagen werden en dat heb ik toen ook zo via de telefoon tegen haar gezegd. Eigenlijk is er geen verschil met de andere dames hier, ik voel geen haat. Als ik zin heb om te roken of thee te drinken, kan dat gewoon."

YPG Press Office releases Q&A with female French jihadist Emilie König who was involved in ISIS recruitment & propaganda but now in SDF-hands. She says she is treated well & wasn't tortured. pic.twitter.com/CdwvCxUzFT Wladimir(@ vvanwilgenburg) link

Geen doetje

König is niet bepaald een doetje. In 2015 kwam ze als eerste vrouw op de internationale terroristenlijst van de VS terecht omdat ze bijna tweehonderd Françaises geronseld zou hebben voor de jihad. Ze zou ook opgeroepen hebben om aanslagen te plegen tegen Franse overheidsinstellingen.

De vrouw heeft in totaal vijf kinderen, drie ervan werden in Syrië geboren. Ze hoopt nu met hen terug te keren naar Frankrijk, maar dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Zo'n situatie wordt geval per geval beslist, had Emmanuel Macron eerder laten verstaan. "Als er in Syrisch Koerdistan een juridisch systeem bestaat dat haar rechten verzekert, kan ze perfect daar veroordeeld worden", voegde de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken daar aan toe. Nog voor ze naar Syrië vertrok, werd de onderstaande reportage over haar gemaakt.

Dochter van rijkswachter

König is de dochter van een vroegere rijkswachter, maar die liet haar op vroege leeftijd in de steek. Toen ze zeventien jaar was, bekeerde ze zich tot de islam. Na een turbulent parcours -gekruid met onenightstands, discotheken en alcohol- stapte ze in het huwelijksbootje met een moslim. Die nam het zelf echter niet te nauw met de regeltjes: hij hield zich bezig met drugshandel en pleegde huiselijk geweld. "Hij beschouwde me als mijn bezit. Vaak genoeg heeft hij mijn neus gebroken", zou ze daarover zeggen. "Ik diende klacht in. Toen hij weer vrijkwam, sloot hij de kinderen op en sloeg hij mij. Daarop ben ik naar Parijs gevlucht."

Rv De moeder van Emilie toont een foto van haar dochter zonder sluier.

Geen toegang tot rechtszaal

Door zich te hullen in een niqab wilde König naar eigen zeggen een nieuwe identiteit verkrijgen, alsof ze zich zo kon afschermen van haar eigen verleden. Toen ze met dat kledingstuk ook voor de rechter wilde verschijnen, werd haar de toegang tot het gebouw ontzegd. Ze maakte een filmpje van de scène en zette dat op YouTube.

Zo kwam König in het vizier van de veiligheidsdiensten terecht. Haar bezittingen werden bevroren, de vlucht naar Syrië voelde steeds comfortabeler aan. Daar zou de vrouw zich ontpoppen tot een gehaaide propagandiste. In een van de vele filmpjes was zelfs te zien hoe ze schiettraining volgt.

