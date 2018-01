Opgepakte feesttoeristen in Cambodja kaalgeschoren en in cel gegooid Renske Baars

30 januari 2018

19u32

Bron: AD.nl 0 De jonge mannelijke toeristen die in Cambodja zijn opgepakt vanwege het maken van pornografisch materiaal, zijn inmiddels kaalgeschoren en in oranje gevangenispakken gestoken. Dat blijkt uit foto's die vandaag opdoken op een forum van expats die in het land verblijven.

De groep, waaronder ook de 22-jarige Nederlandse Job van der W., werd afgelopen donderdag gearresteerd tijdens een feestje in een villa. Op sociale media waren foto's van het feest verschenen waarbij de schaars geklede toeristen boven op elkaar lagen.



Volgens de advocaat van de opgepakte toeristen, is de politie veel te streng voor de jongeren. Niemand was naakt en er werd slechts een Twisterachtig spel gespeeld. "Toen de politie arriveerde, dronken ze alcohol en droegen ze hun ondergoed en bh's."

Feestje

77 van de jongeren werden na een preek van de politie over zedelijkheid weggestuurd. Tien mensen moesten zich vandaag echter voor de rechter verantwoorden. Zij zouden tot de organisatie van het feestje behoren. De Cambodjaanse justitie heeft inmiddels formele aanklachten opgesteld tegen de tien. Ze zouden 'onzedelijk en pornografisch' hebben gedanst.



Thong Khon, de Cambodjaanse minister van Toerisme is stellig. "Dit soort gedrag is bij wet verboden en wellicht waren ze van te voren gewaarschuwd."

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet bevestigen dat de Haarlemse Job van der W. onderdeel is van het gearresteerde groepje.