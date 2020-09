Opgepakte demonstranten klagen stad Kenosha aan IB

02 september 2020

07u10

Bron: ANP 0 Vier personen die bij antiracismeprotesten in de Amerikaanse stad Kenosha zijn opgepakt wegens het overtreden van de avondklok slepen de stad en de regionale overheid voor de rechter. De arrestaties zijn volgens hen in strijd met het recht op vrije meningsuiting in de grondwet van de Verenigde Staten.

In Kenosha wordt aanhoudend gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld sinds een ongewapende zwarte man op 23 augustus zevenmaal in de rug werd geschoten door een witte politieagent.

De eisers stellen dat meer dan 150 antiracismedemonstranten werden opgepakt terwijl betogers die het voor de politie opnamen vrijelijk mochten demonstreren. Dat staat in de stukken die zijn ingediend bij een federale rechtbank in Wisconsin. "In Kenosha zijn er twee soorten wetten - een soort die geldt voor mensen die protesteren tegen buitensporig politiegeweld en een andere soort die geldt voor degenen die de politie steunen", aldus de eisers.

Selectieve handhaving avondklok

De eisers stellen verder dat de politie de ingestelde avondklok gebruikt om te voorkomen dat zij hun grondwettelijke recht om te demonstreren konden uitoefenen. Ook stellen ze dat de politie de avondklok selectief handhaaft door pro-politiebetogers niet op te pakken. Volgens hen is dat in overtreding met het grondwettelijke beginsel van gelijke bescherming onder de wet. Met de aanklacht willen de eisers ook financiële compensatie afdwingen.

De gemeentelijke en de regionale overheid konden buiten kantooruren nog geen reactie geven.