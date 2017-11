Opgepakte Catalaanse ministers riskeren tot 50 jaar opsluiting TT

17u34

Bron: La Vanguardia, Reuters 0 REUTERS Zeven van de Catalaanse ontslagen ministers die nu opgesloten zitten in gevangenissen net buiten Madrid. De acht door Spanje afgezette Catalaanse ministers die gisteren werden aangehouden en in gevangenissen buiten Madrid werden opgesloten, riskeren celstraffen van maar liefst 50 jaar. Dat blijkt uit de rechterlijke beslissing waarin de argumenten tot opsluiting uit de doeken worden gedaan.

De acht ontslagen ministers, waaronder de vicepremier van Catalonië, worden van drie misdaden beschuldigd (zie document onderaan): rebellie (25 jaar cel), opruiing (15 jaar cel) en misbruik van belastinggeld (10 jaar cel). In theorie riskeren de zes mannen en twee vrouwen dus 50 jaar cel voor hun optreden tijdens het onafhankelijkheidsproces van de afgelopen twee jaar. Bovendien kunnen ze tot twee jaar lang in voorhechtenis blijven voordat het tot een effectief proces komt.

In totaal negen ex-ministers boden zich gisteren in Madrid aan bij de rechtbank, waar ze twaalf uur lang bleven voordat ze werden weggebracht in gevangenisbusjes. Eén ex-minister werd vanmorgen vrijgelaten na het betalen van een borgsom van 50.000 euro, omdat hij ontslag had genomen voor het uitroepen van de onafhankelijkheid.

Risico op vluchtgedrag

Opsluiting is volgens de rechter die over aanhouding besliste noodzakelijk omdat er een risico bestaat dat de ex-ministers zullen vluchten, dat ze nieuwe feiten zouden plegen en dat ze bewijsmateriaal zouden kunnen vernietigen. De afgezette premier, Carles Puigdemont, bevindt zich nog altijd samen met vier andere voormalige regeringsleden in Brussel. Een officieel aanhoudingsbevel tegen hen wordt vandaag verwacht.

EPA Carles Puigdemont bevindt zich nog altijd in ons land.

Bespot

De Spaanse politie heeft vandaag ook een onderzoek geopend naar het gedrag van drie agenten, die gisteren gespot hebben met de opgesloten ex-ministers toen ze werden overgebracht naar de gevangenis. Op een video van persbureau Reuters is te horen hoe de agenten zeggen dat "ze geneukt" zullen worden in de gevangenis. "Het zal geen plezierreisje zijn", zegt een van de agenten, waarna de andere lacht met de postuur van vicepremier Oriol Junqueras. "Junqueras gaat in een veewagen. Je zult wel zien hoe het 'het beertje' vergaat. Er gaat een beertje naar de gevangenis."

Een andere agent maakt ondertussen seksuele gebaren en voorspelt dat "ze hem op handen en voeten zullen zetten". "En ze zullen zijn ogen ook wel bijwerken."

Protest

Catalaanse activisten hebben ondertussen opgeroepen tot protest. Op zondag 12 november zal in Barcelona een grote demonstratie plaatsvinden, kondigden het burgerinitiatief Catalaanse Nationale Vergadering (ANC) en de cultuurorganisatie Òmnium Cultural op Twitter aan.

Beide groepen behoren tot de drijvende krachten van de onafhankelijkheidsbeweging in de Spaanse regio en stonden eerder al achter de organisatie van massale demonstraties voor de onafhankelijkheid. De manifestatie van 12 november wordt echter de eerste grote actie van deze organisaties na de goedkeuring van de onafhankelijkheidsverklaring in het regionaal parlement op 27 oktober en de daaropvolgende afzetting van de regionale regering.

ANC-voorzitter Jordi Sànchez en Omnium-leider Jordi Cuixart zitten al sinds eind oktober op beschuldiging van "opruiend gedrag" in de gevangenis