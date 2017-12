Opgelet met defecte kerstverlichting: kerstboom én woonkamer razendsnel in de vlammen IVI

18u09

Bron: Twitter 0

Een video van de Amerikaanse Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten toont hoe defecte kerstverlichting een kerstboom én woonkamer in 40 seconden in lichterlaaie zet. De Commissie heeft de test gedaan met een kerstboom die al een tijdje geen water heeft gekregen. De boom brandt sneller op dan een die wél voldoende water krijgt. De video dateert van vorig jaar, maar de brandweer van Londen heeft via Twitter mensen nog eens opgeroepen om toch op te letten: "Kijk na of de kerstverlichting in goede staat is en doe de lichtjes uit voor je gaat slapen. Controleer ook of jouw brandalarm nog werkt."

