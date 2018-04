Opgeknoopte Ier krijgt na 136 jaar gratie mvdb

05 april 2018

11u02

Bron: ANP 10 Een wegens moord veroordeelde Ierse man heeft gratie gekregen: ongeveer 136 jaar nadat hij was opgehangen. Myles Joyce is voor zover bekend de eerste Ier die postuum eerherstel krijgt in een zaak die ouder is dan de oprichting van de Ierse staat, bericht het Britse Sky News vandaag.

De executie van Joyce en twee andere mannen vond plaats in 1882. Hij was schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de moord op vijf mensen, die waren gedood in hun huis. Het bloedbad schokte Ierland, maar ook de rechtszaak was niet onomstreden. Zo sprak Joyce geen Engels maar het Keltische Iers-Gaelisch, waardoor hij zijn proces niet kon volgen. Ook bestonden twijfels over de betrouwbaarheid van getuigen.

De Ierse regering liet uiteindelijk onderzoek doen naar de zaak. De conclusie luidde dat Joyce geen eerlijk proces heeft gekregen. Daarop kreeg de Ier, bijna anderhalve eeuw na zijn dood, alsnog gratie van president Michael D. Higgins.

