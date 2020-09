Opflakkering coronavirus in Groot-Brittannië, inwoners van Birmingham mogen geen vrienden of familie ontmoeten ADN

11 september 2020

19u20

Bron: Belga, Reuters 0 Ontmoetingen tussen vrienden of familie worden verboden in Birmingham, de tweede stad van Groot-Brittannië, wegens een opflakkering van het coronavirus. Dat hebben de lokale autoriteiten vrijdag aangekondigd. De epidemie breidt in het hele land uit.

Minstens 41.600 mensen stierven tot nu toe in Groot-Brittannië aan COVID-19. Het reproductiegetal schommelt momenteel tussen de 1 en 1,2 en zorgt dus voor een versnelling van de besmettingen. De afgelopen 24 uur heeft het land 3.539 nieuwe besmettingsgevallen gerapporteerd. Dat is het hoogste aantal sinds midden mei.

In het licht van de toename van de besmettingen verbood premier Boris Johnson deze week bijeenkomsten van meer dan zes mensen uit verschillende gezinnen in heel Engeland. Volgens een enquête van het Imperial College London bij ruim 150.000 vrijwilligers, die vrijdag bekendgemaakt werd, bedraagt het reproductiegetal in Engeland zelfs 1,7 en verdubbelt het aantal gevallen om de zeven à acht dagen.

Sociale interacties

In Birmingham, een stad met 1,1 miljoen inwoners in Midden-Engeland, steeg de besmettingsgraad van COVID-19 van 30,1 tot 75 gevallen per 100.000 inwoners. "Vanaf dinsdag 15 september mogen de inwoners van Birmingham niet meer binnenshuis of in privétuinen met andere gezinnen samenkomen", deelde de gemeenteraad mee. De inwoners mogen nog op café of restaurant of gaan winkelen, maar mogen geen mensen van andere gezinnen ontmoeten.

"Ik begrijp dat het frustrerend is dat u naar de pub mag gaan zonder uw familie te zien, maar de elementen waarover we beschikken, tonen dat de besmettingsgraad vooral gestegen is door sociale interacties, met name privébijeenkomsten", zei Ian Ward, die de gemeenteraad van Birmingham voorzit.

Lees ook: Britten kijken naar België als lichtend voorbeeld voor corona-aanpak