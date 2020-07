Operatie tegen 'Ndrangheta in Zwitserland en Italië: 75 arrestaties en voor 169 miljoen euro aan goederen in beslag genomen KVE

21 juli 2020

18u56

Bron: Belga 2 Bij een grote operatie tegen maffiaclan 'Ndrangheta in Zwitserland en Italië is deze ochtend voor 169 miljoen euro aan goederen in beslag genomen. De Italiaanse Guardia di Finanza hield dinsdag samen met de Zwitserse politiediensten een grote actie tegen de maffia in beide landen. Er werden 75 personen gearresteerd die bij de clan zouden horen. Ze worden verdacht van bendevorming, witwassen, internationale drughandel en corruptie.

In Italië werden meer dan zevenhonderd agenten ingezet voor de operatie. Italië maakt niet bekend in welke streken dat gebeurde. Aan Zwitserse zijde werden huiszoekingen uitgevoerd in de kantons Aargau, Solothurn, Zug en Ticino. Daarbij werden wapens en munitie gevonden. De Zwitsers viseren zes personen in het bijzonder, voor onder meer valsmunterij.

Vakantiedorpen

In Italië werd beslag gelegd op 124 terreinen, 116 gebouwen, 26 bedrijven, 84 voertuigen en verschillende bankrekeningen. Daarbij zouden ook drie van de grootste vakantiedorpen in Calabrië zijn.



Een van de gearresteerden is Francescantonio Stillitani, voormalig burgemeester en voormalig minister in verschillende regionale regeringen. Hij verliet de politiek om zich toe te leggen op de toeristische sector en op immobiliën.



'Ndrangheta, dat al bestaat sinds de late achttiende eeuw, opereert internationaal vanuit Calabrië. Volgens experts is 'Ndrangheta de enige maffiaclan die actief is op alle continenten. Het is een van de rijkste misdaadorganisaties ter wereld.