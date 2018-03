Operatie tegen IS in Ankara, Amerikaanse ambassade dicht ADN HA

05 maart 2018

08u09

Bron: ANP 0 De Turkse politie heeft in de hoofdstad Ankara twaalf verdachten gearresteerd in een onderzoek naar Islamitische Staat. Volgens het staatspersbureau Anadolu kwamen de arrestaties enkele uren na het bericht dat de Amerikaanse ambassade in de stad de hele dag gesloten zou blijven wegens een "veiligheidsdreiging".

Er zijn twaalf mensen aangehouden, terwijl er in een onderzoek naar IS nog eens acht aanhoudingsbevelen zijn uitgevaardigd, meldt het staatspersbureau Anadolu. Volgens de krant Hürriyet zijn de arrestaties een gevolg van de aankondiging van de Amerikaanse ambassade gisteren dat ze vandaag gesloten zou zijn "vanwege een veiligheidsalarm". Amerikanen kregen het advies om het gebouw en samenscholingen te vermijden.

Anadolu rept niet over dit Amerikaans alarm en meldt dat de operatie "voorzien was". De arrestanten, die een "buitenlandse nationaliteit" hebben, werkten aan het rekruteren van strijders voor IS en hadden contacten met de "gevechtszones".

De gouverneur van Ankara heeft in een communiqué bijkomende veiligheidsmaatregelen aangekondigd, nadat de VS inlichtingen hadden doorgespeeld over het risico op een aanslag tegen de ambassade of plaatsen waar Amerikanen zijn.

De laatste jaren was Turkije het toneel van meerdere bloedige aanslagen, toegeschreven aan, of opgeëist door Koerdische militanten of IS. In 2013 was de Amerikaanse ambassade in Ankara het doelwit van een zelfmoordaanslag die door een extreemlinkse groepering is opgeëist. Een Turkse bewaker kwam toen om het leven.