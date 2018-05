Opera NY sleept topdirigent Levine voor rechter voor seksueel misbruik kv

De Metropolitan Opera in New York heeft de gewezen muzikaal directeur James Levine voor de rechter gedaagd. Volgens de Met legde een intern onderzoek zeven vermoedelijke gevallen van seksueel misbruik bloot.

In de klacht die vrijdag ingediend werd bij het Hooggerechtshof van New York beschuldigt de Met James Levine ervan dat hij zeven personen seksueel misbruikt en geïntimideerd heeft. De feiten begonnen in de jaren 70 en duurden tot 1999.

De prestigieuze New Yorkse opera eist een minimum van 5,85 miljoen dollar aan schadevergoedingen en interesten aan de orkestleider. Volgens de opera schoot Levine tekort inzake loyauteit en bracht hij "ernstige schade toe aan de reputatie en de economische activiteit" van de instelling.

De Met noemt de mannen die vermoedelijk misbruikt zijn niet bij naam, maar spreekt van zeven gevallen. De orkestleider zou een jonge muzikant vanaf 1986, toen hij 16 jaar was, verplicht hebben om deel te nemen aan gezamenlijke masturbatiesessies. In de loop der jaren zou hij hem 50.000 dollar betaald hebben.

Levine zou ook een operazanger na een auditie onder dwang gekust en omhelsd hebben. Daarna nam hij hem mee naar huis in zijn auto, de deuren vergrendeld.

Van de zeven gevallen waren er vijf tot nu toe niet bekend, schrijft de New York Times. Samen met de New York Post bracht die krant de bal aan het rollen in december, door de eerste onthullingen te publiceren.

De Met verwerpt de beschuldingen van Levine, die vlak na zijn ontslag in maart zijn werkgever dagvaardde voor contractbreuk en laster. De orkestleider eiste meer dan 5,8 miljoen dollar schadevergoedingen en intresten. Levine ontkent alle beschuldigingen van misbruik en beschuldigt de directie van de Met ervan dat ze de #MeToo-beweging gebruikt om een persoonlijke vendetta met hem uit te vechten.