Openluchtfuif in Frankfurt mondt uit in bijna 40 arrestaties: agenten gewond door rellen jv

19 juli 2020

11u57

Bron: DPA/ANP 10 In het centrum van Frankfurt zijn 39 mensen opgepakt nadat geweld was uitgebroken op een plein waar zowat 3.000 mensen aan het feesten waren, zo heeft de Duitse politie gemeld. In de loop van de nacht van zaterdag op zondag brak een grote vechtpartij uit. Vijf agenten raakten gewond toen een menigte ‘feestgangers’ zich tegen hen keerde.

Opernplatz is de jongste weken een "openluchtfeestzone" geworden waar elk weekend duizenden mensen bijeenkomen, meestal zonder problemen. Zondag brak rond 2.30 uur 's ochtends een vechtpartij uit waarbij achttien mensen betrokken waren. Toen de politie ingreep, werden de agenten met flessen bekogeld, terwijl sommige toeschouwers applaudisseerden. Vijf politieagenten raakten gewond, 39 mensen werden opgepakt, van wie er acht in hechtenis werden gehouden.

Frankfurt plaatste vrijdag ongeveer 400 bijkomende vuilnisbakken in de stad om het probleem van het afval bij bijeenkomsten zoals op Opernplatz aan te pakken.

Waar de ruzie om draaide, is niet duidelijk. Over het algemeen verlopen de feestjes in de buitenlucht gemoedelijk. Dat het deze keer uit de hand liep, lag volgens politiechef Gerhard Bereswill niet aan zijn mensen, die “de-escalerend en communicatief” optraden. Ze werden bekogeld met flessen en hun voertuigen werden beschadigd.

Van de arrestanten zaten er vanmiddag nog acht vast, de rest is weer op vrije voeten.