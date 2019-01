Openlijk homoseksueel parlementslid legt mandaat neer en ontvlucht Brazilië na doodsbedreigingen IB

25 januari 2019

03u38

Bron: BBC, Belga 0 Een Braziliaanse politicus keert niet meer terug naar zijn land vanwege doodsbedreigingen aan zijn adres omdat hij homoseksueel is. Parlementariër Jean Wyllys, die momenteel in Europa verblijft, zegt tegen een lokale krant dat zijn reputatie bovendien is beschadigd door een lastercampagne op sociale media.

De linkse politicus verwijt president Jair Bolsonaro dat het geweld in Brazilië onder zijn leiding is toegenomen. Dat meldt de BBC. De rechts-populistische Bolsonaro beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne juist corruptie en misdaad in het land aan te pakken, maar liet zich ook laatdunkend uit over onder meer vrouwen, homo's en zwarten.

De 44-jarige Wyllys, die bekendheid verwierf door de Braziliaanse versie van Big Brother te winnen en die sinds 2011 politiek actief is, staat zijn zetel af. Hij wordt opgevolgd door David Miranda, die ook openlijk homoseksueel is.

Wyllys, die ook aan de universiteit werkt, zal zich voorlopig richten op zijn academische carrière.

Preservar a vida ameaçada é também uma estratégia da luta por dias melhores. Fizemos muito pelo bem comum. E faremos muito mais quando chegar o novo tempo, não importa que façamos por outros meios! Obrigado a todas e todos vocês, de todo coração. Axé! ✊ https://t.co/Xy6SyDNXDy pic.twitter.com/Tf6SGmZFHq Jean Wyllys(@ jeanwyllys_real) link