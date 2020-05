Opening cafés en restaurants leidt tot stormloop zónder social distancing in Zwitserse Bazel KVE

18 mei 2020

12u24

Bron: 20Min.ch, Nau.ch 30 Ook in Zwitserland zijn de lockdownmaatregelen versoepeld. Sinds dit weekend zijn cafés en restaurants opnieuw geopend. Maar in Bazel, grenzend aan Frankrijk en Duitsland, was de drukte zaterdagavond zo groot dat de social distancing door de menigte niet werd nageleefd.

De horecazaken waren in het Alpenland net zoals in ons land wekenlang gesloten. Afgelopen weekend mochten ze voor het eerst sinds lang weer de deuren openen - uiteraard moesten de nodige veiligheidsmaatregelen daarbij in acht worden genomen.

Maar onder meer in Bazel hebben vele mensen zich niet aan de voorschriften gehouden. Dat blijkt uit beelden van lezers van nieuwswebsite ‘20 Minuten’. Kort voor middernacht was er van social distancing helemaal geen sprake meer. Lezers meldden dat de coronamaatregelen volledig werden genegeerd door de massa en dat ook de politie niet ingreep.

2m Abstandsregeln und Social Distancing werden in Basel richtig gut eingehalten... 🤦🏻‍♂️ @BAG_OFSP_UFSP @alain_berset pic.twitter.com/7VetnkGnzS Joël Thüring🇨🇭(@ JoelThuering) link

De horeca-uitbaters waren alleszins niet tevreden met de gang van zaken. “De stad Bazel geeft er geen moer om wat er hier gebeurt. Waar zijn de beschermingsmaatregelen?”, schreef de eigenaar van de bar Hinz und Kunz op Facebook. “Zwitserland beschermt de bevolking acht weken lang en Bazel verpest het op een weekend. Velen spreken over solidariteit, maar als het erop aankomt, doen de meesten toch gewoon wat ze willen.”

Eind deze maand beslist de regering of Zwitserland klaar is voor de volgende fase op 8 juni. Dan zou de rest van het onderwijs opnieuw opstarten, mogen dierentuinen, zwembaden, theaterzalen en bioscopen opnieuw de deuren openen, mogen groepen van meer dan vijf personen opnieuw bij elkaar komen, en mogen sportwedstrijden opnieuw doorgaan, zij het zonder publiek.

