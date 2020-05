Exclusief voor abonnees

Openen van grenzen zit in stroomversnelling: dit is jouw vakantieland van plan

Karen Van Eyken

23 mei 2020

17u17

238

De hoop dat de grenzen binnenkort weer openen, neemt gestaag toe. De kans dat je naar jouw favoriete Europese vakantieland zal kunnen reizen, wordt steeds groter. Elke dag lijkt er wel iets in de positieve zin te veranderen. Steeds meer landen kondigen grensopeningen aan en sommige bestemmingen stellen een opening voor de zomervakantie in het vooruitzicht. We zetten alle nieuwste ontwikkelingen op een rij.