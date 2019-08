Openbare zwembaden in Barcelona mogen vrouwen niet verbieden topless te zwemmen KVDS

07 augustus 2019

21u24

Bron: El País, CNN 140 Vrouwen hebben het recht op topless te zonnen en te zwemmen in de stedelijke zwembaden van Barcelona. Dat heeft het bestuur van de Spaanse stad bevestigd, nadat er klachten gekomen waren dat het op sommige plaatsen verboden werd.

Het was de actiegroep Mugrons Lliures die een klacht indiende over de het feit dat topless zonnen en zwemmen op sommige plaatsen wél mocht en op andere plaatsen níét. Er werd eind juni een onderzoek gestart en daaruit bleek inderdaad dat sommige stedelijke zwembaden vrouwen niet toelieten om op bepaalde plaatsen topless rond te lopen als ze dat wilden.

Recht

Als een gevolg daarvan heeft het stadsbestuur nu een brief gestuurd naar elk stedelijk zwembad. Daarin worden de faciliteiten eraan herinnerd dat het gelijkheidsbeginsel niet geschonden mag worden en dat vrouwen het recht hebben om topless het zwembad te bezoeken.





Aan CNN verklaarde een woordvoerster van de stad dat er geen regel is over wat mensen mogen dragen als ze een openbaar zwembad bezoeken en dat discriminatie op basis van geslacht verboden is. Ze drukt er ook op dat topless zwemmen in stedelijke zwembaden – zowel indoor als outdoor – niets nieuws is in Barcelona.







Mugrons Lliures reageerde al verheugd en noemde Barcelona weer wat meer “gelijk” en “vrij”.

INFORMACIÓ DE SERVEI L’@bcn_ajuntament ha demanat als Centres esportius municipals que revisin normatives i retirin les que prohibeixen el topless. Al @CemCiutadella ja han fet el canvi i s’espera a la resta. Cc @CNAB_oficial, @clubsclaror Bcn ja és més igualitària i lliure! Mugrons Lliures(@ mugronslliures) link

