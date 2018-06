Openbaar ministerie onderzoekt of veiligheidsvoorschriften goed zijn nageleefd na dodelijk ongeval Pinkpop

jv

20 juni 2018

07u43

Bron: anp

0

In Nederland bekijkt het openbaar ministerie in het onderzoek naar de fatale aanrijding maandagochtend in Landgraaf of de veiligheidsvoorschriften naar behoren zijn nageleefd. Vooral het vrijgeven van de Mensheggerweg, waar het ongeluk plaatsvond, is onderwerp van onderzoek. Dat meldt De Limburger.