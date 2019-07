Openbaar ministerie onderzoekt of partij Salvini geld ontving uit Rusland KVE

11 juli 2019

15u24

In de zaak van de mogelijke financiering uit Rusland van de extreemrechtse partij van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini is volgens mediaberichten het parket ingeschakeld. In Milaan is een onderzoek gestart, zegt nieuwsagentschap Ansa vandaag. Onduidelijk is wel of het onderzoek nog maar pas is opgestart of dat het al langer aan de gang is. Bij het parket was niemand bereikbaar.

Woensdag berichtte online magazine Buzzfeed dat het een geluidsopname in handen kreeg die een ontmoeting bevestigde tussen een ex-woordvoerder van Salvini met politici uit de omgeving van het Kremlin. Daarbij wordt gediscussieerd over hoe de Lega voor de verkiezingen in het geheim geld uit Rusland kan krijgen.

Buzzfeed zegt dat de ontmoeting in oktober 2018 in Moskou plaatsvond, tijdens een bezoek van de Italiaanse binnenlandminister. In februari berichtte het Italiaanse nieuwsmagazine L'Espresso al over zulke geheime onderhandelingen. Daarbij werd ook gesproken over de ex-woordvoerder, Gianluca Savoini. Savoini vergezelde Salvini in de herfst van vorig jaar naar Moskou.

Salvini zei gisteren dat hij klacht wil indienen wegens de nieuwe artikels. Hij ontkende ooit geld uit Rusland ontvangen te hebben. De Russische machthebbers hebben al langer de reputatie dat ze bereid zijn pro-Russische nationalisten in Europa te ondersteunen.