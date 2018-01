Openbaar ministerie maakt zich op om Trump te horen in Rusland-affaire IB

Bron: Belga 4 AFP Robert Mueller (links) en Donald Trump. Speciaal aanklager Robert Mueller, die door het ministerie van Justitie werd aangesteld om onderzoek te voeren naar Russische inmenging in de verkiezingen van de VS, zou in een paar weken Trump kunnen interviewen. De speciale openbaar aanklager die onderzoek voert naar collusie tussen het campagneteam van Donald Trump en Russische agenten zou de president van de Verenigde Staten binnenkort kunnen interviewen in de zaak. Dat schrijft de Washington Post deze avond.

Een bron, die anoniem wou blijven maar "dichtbij" Trump staat, zei dat de zaak "sneller evolueert dan iedereen denkt", schrijft de Washington Post. De bron zegt dat Trump bereid is om geïnterviewd te worden door Mueller, om nog meer politieke schade te vermijden.

