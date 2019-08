Openbaar aanklager wil doodstraf voor schutter Pittsburgh die elf mensen doodschoot in synagoge

27 augustus 2019

De openbaar aanklagers in de Verenigde Staten willen de doodstraf voor de verdachte van de schietpartij in een synagoge in Pittsburgh vorig jaar. De 46-jarige Robert Bowers ging op 27 oktober een synagoge de Amerikaanse stad binnen en opende het vuur. Daarbij doodde hij elf mensen.