Open oorlog tussen Spaanse en Madrileense regering over noodtoestand in hoofdstad TT

09 oktober 2020

14u27

Bron: Reuters, El Pais, El Mundo 12 De regionale regering van de Spaanse hoofdstad Madrid reageert woedend nu de nationale regering er de noodtoestand heeft uitgeroepen. Vanmiddag al zal de politie starten met controles of de inwoners zich aan de opgelegde maatregelen houden, kondigde Spaans premier Pedro Sánchez aan.

Het zit er al weken bovenarms op tussen de centrumrechtse regioregering van Madrid en de centrumlinkse Spaanse regering van premier Sánchez, maar met het uitroepen van de noodtoestand deze voormiddag lijkt het nu echt oorlog tussen beide beleidsniveaus. De Spaanse regering verwijt de Madrileense niet zwaar genoeg in de grijpen om de opmars van het coronavirus een halt toe te roepen. Madrid is momenteel een van de zwaarst getroffen regio's van heel Europa. De incidentie, het aantal gevallen per 100.000 inwoners in de laatste twee weken, bedraagt er momenteel 564. In ons land is dat cijfer 281, in het Brussels gewest alleen 568.

Gisteren verwees een rechtbank in Madrid de eerdere maatregelen om bepaalde wijken van de hoofdstad af te grendelen nog naar de prullenbak. Premier Sánchez besliste daarop zelf in te grijpen en riep vanmorgen een spoedzitting van zijn regering bij elkaar om de noodtoestand op te leggen in Madrid. Op die manier worden de maatregelen die eerder enkel in de zwaarst getroffen wijken van toepassing waren, nu overal opgelegd.

Controles

Tot woede van de regioregering, die met de nationale beslissing volledig gepasseerd is. Regiopremier Isabel Díaz Ayuso probeerde Sánchez vanmorgen nog te overtuigen niet zelf in te grijpen, maar zonder resultaat. Inwoners van de hoofdstad en omliggende wijken mogen vanaf 15 uur enkel nog hun huis verlaten om te gaan werken, naar de winkel te gaan, andere noodzakelijke boodschappen te doen of om medische redenen. De politie zal meteen met grootschalige controles starten in en om de stad.

Volgens de Madrileense regering is er absoluut geen draagvlak voor de opgelegde maatregelen, aangezien de cijfers ondertussen voorzichtig de positieve kant op evolueren. “We zullen elke dag blijven vragen de noodtoestand op te heffen, aangezien de cijfers ons ondersteunen.”

Ook de burgemeester van Madrid spreekt over een “fundamenteel onrechtvaardige beslissing”. Maar volgens de Spaanse regering was de beslissing absoluut noodzakelijk omdat deze namiddag een verlengd weekend begint met maandag een vrije dag door de Spaanse nationale feestdag. Veel inwoners van Madrid trekken dan traditioneel naar de toeristische gebieden in andere delen van het land, en gevreesd wordt dat zij zo het virus verder zullen verspreiden.

