OPEC-landen voerden olieproductie in oktober fors op en olieprijzen daalden AW

01 november 2018

20u09

Bron: Belga 0 De landen aangesloten bij oliekartel OPEC voerden de olieproductie in oktober fors op. Vooral Saudi-Arabië en Libië pompten flink meer olie op. Dit gebeurde kort voordat de nieuwe sancties tegen Iran in werking treden. De olieprijzen gingen, nadat de raming naar buiten was gekomen, stevig omlaag.

De OPEC-leden pompten de voorbije maand dagelijks gemiddeld 33,33 miljoen vaten olie op. Dat betekende een gemiddelde toename van 430.000 vaten olie per dag. Daarmee kwam de productie van het kartel op het hoogste niveau uit sinds november 2016, kort voordat besloten werd de productie in te dammen om daarmee de prijzen te stutten.



Sinds afgelopen zomer lijken de landen minder geneigd de productie te beperken. Door de sancties tegen Iran die dit weekend ingaan, vrezen de olieproducenten dat er tekorten kunnen ontstaan nog voor het einde van het jaar. Ook Rusland, dat geen lid is van de OPEC maar zich wel aan de productiebeperkingen hield, lijkt weer meer te produceren.

Lidstaten

Leden van de Organisatie van olie-exporterende landen zijn Algerije, Iran, Irak, Koeweit, Saudi-Arabië, Venezuela, Qatar, Indonesië, Libië, de Verenigde Arabische Emiraten, Nigeria, Ecuador, Gabon, Congo-Brazzaville, Equatoriaal Guinea en Angola.