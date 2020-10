Opdrachtgever ‘martelcontainer’ in cel aangehouden redactie Bron: AD.nl

09 oktober 2020

16u53 0 NEDERLAND De opdrachtgever van het laten bouwen van de ‘martelcontainers’ die in juni vlak over de Nederlandse grens werden ontmanteld is aangehouden in zijn cel. Roger P. (48) zit al vast voor drugssmokkel. Ook zijn vermeende rechterhand is opgepakt.

P., alias ‘Piet Costa’, zit vast op verdenking van het leiden van een bende die in 2015 en 2016 duizenden kilo’s cocaïne zou hebben ingevoerd. Na de arrestatie van Piet Costa zou Hassan M. uit Rotterdam zijn zaken hebben waargenomen, zo wordt gezegd in ‘het milieu’. Beiden zijn nu gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de aangetroffen martelcontainers in Wouwse Plantage (Roosendaal) op nog geen tien kilometer van de Belgische grens, die volgens het Openbaar Ministerie bedoeld waren voor het ‘ontvoeren, gijzelen en door geweld onder druk zetten van personen.’

Op 29 september is ook een verdachte aangehouden, een 37-jarige man uit Utrecht. Volgens bronnen gaat het om Robin van O., die een fitnesszaak uitbaat. Hij wordt ervan verdacht de containers mede te hebben opgebouwd en ingericht. Hij is op 2 oktober door de rechter-commissaris (de Nederlandse evenkie van een onderzoeksrechter, red.) in de rechtbank van Amsterdam in bewaring gesteld.

In juni hield de politie al zes verdachten aan in verband met de containers, waarin geluidsdichte cellen waren ingericht. Eén daarvan was opgetuigd tot martelkamer, met een tandartsstoel waarop beoogde slachtoffers konden worden vastgebonden. Er was een camerasysteem gemonteerd, zodat de containers op afstand in de gaten konden worden gehouden.

Ronduit schokkend

Ook is er gereedschap gevonden waarmee folteringen uitgevoerd kunnen worden. “IJskoud en ronduit schokkend”, zo omschreef het Openbaar Ministerie de ontdekking. Het vermoeden is dat criminele vijanden en rivalen in de containers zouden worden opgesloten en ‘behandeld’.

Politie en justitie hadden de verdachten al geruime tijd in het vizier. De activiteiten in de loods in Wouwse Plantage en een loods in Rotterdam werden nauwlettend in de gaten gehouden. De vermoedelijke bende opereerde volgens het OM in teams, met ieder een eigen taak. De eigenlijke ontvoeringen zouden worden uitgevoerd door een soort arrestatieteam.

Het grootscheepse onderzoek naar de geheime-berichtenservice EncroChat bracht de zaak eerder dit jaar in een stroomversnelling. De dienst werd platgelegd en leverde veel criminele informatie op, met inmiddels ettelijke arrestaties als gevolg. Roger P. kwam volgens justitie in Encrochat over de lijn in verband met de martelcontainers.

