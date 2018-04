OPCW wil na aanval "onbelemmerde toegang" tot Doema

18 april 2018

Het is erg onduidelijk wanneer de experts van de Organisatie voor een Verbod op Chemische Wapens (OPCW) aan hun opdracht in de Syrische stad Doema kunnen beginnen. De organisatie wil eerst "onbelemmerde toegang" tot de stad kunnen krijgen, zo heeft Ahmet Üzümcü, de algemeen directeur van OPCW, meegedeeld in Den Haag. De topman reageert daarmee op het incident waarbij het VN-team dat de experts bijstond beschoten werd.