OPCW-team mag Douma woensdag binnen voor onderzoek, volgens Rusland

16 april 2018

14u00

Bron: Belga, ANP 7 Syrië en Rusland hebben volgens Britse diplomaten het expertenteam van de Organisatie voor een Verbod op Chemische Wapens (OPCW) nog niet toegelaten in Douma, waar de bevolking met gifgas zou zijn aangevallen. Uiteindelijk liet de Russische ambassade bij OPCW weten dat het team woensdag pas kan beginnen met hun onderzoek.

De OPCW-onderzoekers die al in de Syrische hoofdstad Damascus zijn, kunnen woensdag beginnen met hun onderzoek in de stad Doema. Dat meldt de Russische ambassade bij de OPCW.

Het team van de OPCW moest normaal al op maandag starten met het onderzoek naar de aanval, maar Syrië en bondgenoot Rusland weigerden de onderzoekers toegang te geven.

"Rusland en Syrië hebben nog geen toegang tot Douma gegeven. Onbeperkte toegang essentieel", klonk het eerder in een tweet van de Britse delegatie binnen de OPCW. Het onderzoeksteam zou niet verder mogen reizen vanwege "veiligheidsproblemen". Later verduidelijkte de Russche ambassade bij de OPCW weten dat de wegen naar Doema nog ontmijnd moeten worden. Dat zou tegen woensdag gebeurd moeten zijn.

De Syrische viceminister van Buitenlandse Zaken Faisal Mekdad bevestigde dat regeringsfunctionarissen de OPCW-experten hebben ontmoet. "Met de experten, die al drie dagen in Syrië zijn op verzoek van de Syrische regering, is de samenwerking bij het onderzoek naar de veronderstelde aanval met gifgas in de stad Douma in Oost-Ghouta besproken", zo werd al-Mokdad geciteerd door het staatspersagentschap SANA. De "precisie, transparantie en onpartijdigheid" van de missie staan op de voorgrond. Er werd niets gezegd of het team de plaats van de vermoedelijk aanval al mag bezoeken.

Russen ontkennen

De Russen hebben inmiddels de aantijgingen van Groot-Brittannië van de hand gewezen dat ze het werk van de OPCW in Syrië zouden bemoeilijken. "Dat is volledig uit de lucht gegrepen. Dat is nog maar eens een verzinsel van de Britten", zei viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov vandaag in Moskou.

Wegens de raketaanvallen van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn de OPCW-experten nog niet kunnen beginnen aan hun onderzoek, klinkt het. "De gevolgen van de illegale en onwettige acties beletten dat", zei de diplomaat volgens het persbureau Interfax. De Russische OPCW-delegatie benadrukte dat Rusland niet van plan is het werk van de onderzoekers te hinderen.

Maar dat de inspecteurs niet veilig naar Douma kunnen reizen, slaat volgens de Britse ambassadeur nergens op, omdat de VN het wel veilig zouden vinden. Bovendien waren de westerse luchtaanvallen niet gericht op Douma en omstreken. Douma ligt maar een paar kilometer van de Syrische hoofdstad Damascus, waar de inspecteurs nu verblijven.

Het Syrische regime heeft de inspecteurs 22 getuigen aangeboden die de OPCW in Damascus over de gebeurtenissen in Douma zou kunnen bevragen, zei Wilson. De Syrische noch de Russische regering heeft gezegd wanneer het OPCW-team alsnog naar Douma zou kunnen afreizen.

"Geknoei"

Ken Ward, de Amerikaanse ambassadeur bij de OPCW, denkt op zijn beurt dat Rusland mogelijk al ter plaatse was om de aanwijzingen rond de chemische aanval in Douma te manipuleren.

"De Russen zouden de plaats van de aanval bezocht kunnen hebben. We vrezen dat er sprake zou kunnen zijn van geknoei, met de bedoeling om de inspanningen van de OPCW, die een doeltreffend onderzoek wil voeren, tegen te werken", zo deelde de Amerikaanse gezant mee. "Dat roept serieuze vragen op over de mogelijkheid van de onderzoeksmissie om haar werk uit te voeren." Dat zei hij op een bijeenkomst in Den Haag.

Ken Ward riep de leden van de uitvoerende raad op "de Syrische regering te veroordelen voor haar beleid van chemische terreur". Daarnaast eist hij "dat de verantwoordelijken van deze afschuwelijke aanvallen verantwoordelijkheid afleggen aan de internationale gemeenschap". Damascus moet "een einde maken aan deze maskerade" en "onmiddellijk al zijn chemische wapenprogramma's bekendmaken en ontmantelen", klinkt het nog.