OPCW spreekt Rusland tegen over gif dat tegen Skripal werd gebruikt LB

18 april 2018

16u41

Bron: ANP 1 De bewering van Rusland dat dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury zijn vergiftigd met een in het Westen gemaakt gifgas, klopt niet. Op de plaats delict is volgens de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) alleen novitsjok gevonden. Dat is een zenuwgas van Russische makelij.

De Russische minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken stelde dat een Zwitsers laboratorium dat voor de OPCW werkt, sporen van een westers zenuwgas had aangetroffen. Maar het lab had het zogeheten 3Q toegevoegd aan een controlemonster, om vast te stellen of het onderzoek naar de monsters uit Salisbury zorgvuldig was verlopen en niets over het hoofd was gezien, zegt de OPCW.

De met de VN verbonden organisatie houdt vast aan de conclusie dat de Skripals zijn getroffen door novitsjok. "We zouden geen spoortje twijfel moeten koesteren over de betrouwbaarheid van de OPCW-laboratoria."





De Britten houden de Russen verantwoordelijk voor de moordaanslag. Moskou ontkent.