OPCW: "Chloor gebruikt bij Syrische aanval" kg

16 mei 2018

10u43

Bron: Belga 1 De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) bevestigt dat chloor is gebruikt tijdens een aanval in februari in het Syrische Saraqib. Dat stelt de OPCW woensdag in een persbericht. Een onderzoeksmissie van de OPCW bracht deze week een rapport uit over het gebruik van chloor als "een chemisch wapen op 4 februari 2018".

De missie "bepaalde dat chloor is vrijgelaten uit cylinders door een mechanische impact in de wijk Al Talil in Saraqib", klinkt het. De onderzoekers baseren zich onder meer op getuigenverklaringen en monsters. Ook hebben zich na de aanval patiënten gemeld bij medische centra met symptomen die wijzen op blootstelling aan chloor en andere chemicaliën.

Wie achter de aanval zit, heeft de OPCW niet onderzocht. De organisatie stelt dat het mandaat van de missie was om te bepalen of chemische wapens of toxische stoffen als wapens zijn gebruikt in Syrië. Bepalen wie verantwoordelijk is voor vermoedelijke aanvallen, behoort niet tot dat mandaat, klinkt het.

Douma

De OPCW-deskundigen rondden begin deze maand ook het onderzoek naar de aanval op de Syrische stad Douma af. De resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekendgemaakt. De vermoedelijke gifgasaanval vond op 7 april plaats en kostte het leven aan minstens veertig mensen.