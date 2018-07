OPCW bevestigt: chloorgas gebruikt bij aanval in Douma kg

06 juli 2018

19u59

Bron: ANP, Belga 0 Bij een aanval op de Syrische stad Douma, waarbij in april tientallen burgers om het leven kwamen, is chloorgas gebruikt. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van de eerste analyses uit een rapport van de OPCW, de internationale waakhond die toeziet op het verbod op het gebruik van chemische wapens.

Bij de aanval in Doema zijn in april zowat veertig mensen gedood en tientallen gewond geraakt. Al snel werd vermoed dat er chemische wapens werden ingezet, zoals het zenuwgas sarin. Sporen van sarin hebben de deskundigen van de OPCW niet gevonden, wel van chloorgas. Dat is een stof die de longen beschadigt.

"Verschillende gechloreerde organische verbindingen zijn in monsters aangetroffen", aldus het rapport. De stoffen werden in twee gasflessen aangetroffen die in Douma werden gevonden.



De aanval leidde tot vergeldingsaanvallen vanuit de lucht door Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten. Westerse landen zijn ervan overtuigd dat het regime van de Syrische president Bashar al-Assad de stad met chemische wapens heeft bestookt. Rusland en de Syrische regering stellen dat opstandelingen de aanval in scène hebben gezet.