Opbrengst van boek klokkenluider Edward Snowden gaat naar Amerikaanse staat ADN

18 december 2019

16u15

Bron: Belga 1 De opbrengst van de memoires van klokkenluider Edward Snowden behoren de Amerikaanse staat toe, omdat hij de publicatie over zijn werk bij de geheime diensten niet liet nalezen voor publicatie. Dat heeft een rechter in de staat Virginia beslist.

Volgens de rechter kan de staat de opbrengsten opeisen, omdat Snowden de geheimhoudingsovereenkomsten die hij had gesloten met het Bureau Nationale Veiligheid (NSA) en de CIA heeft geschonden. Snowden had het boek voor de publicatie immers door die diensten moeten laten nalezen, oordeelde de rechter vandaag.

In 2013 bezorgde de ex-inlichtingenofficier geheime documenten over de spionage-activiteiten van de NSA en zijn Britse tegenhanger GCHQ aan journalisten. Snowden onthulde hoe de Amerikaanse inlichtingendiensten telefoongegevens van miljoenen burgers bijhielden. Na zijn vlucht kreeg hij asiel in Rusland tot 2020.



In zijn memoires met als titel 'Permanent record' vertelt Snowden hoe hij hielp met het uitbouwen van het beveiligingssysteem, en waarom hij besliste het bloot te leggen. De Amerikaanse regering klaagde hem aan om aanspraak te maken op de opbrengsten van het boek, maar hield de publicatie niet tegen.