Opbrengst Elfstedenzwemtocht al 6,1 miljoen ADN

28 juni 2019

21u09

Bron: ANP 0 Nederlander Maarten van der Weijden heeft met zijn Elfstedenzwemtocht al ruim 6,1 miljoen euro voor kankeronderzoek opgehaald. Dat heeft hij vanavond bekendgemaakt in een bomvol cultureel centrum in zijn woonplaats Waspik. Hij werd daar gehuldigd voor het volbrengen van de Elfstedenzwemtocht. Vorig jaar haalde hij met zijn zwemtocht 5 miljoen euro op. De langeafstandszwemmer repte van een voorlopige eindstand. Hij zei dat mensen nog altijd kunnen doneren.

Het eerbetoon aan de langeafstandszwemmer was om 18.00 uur begonnen met een rondrit voor Van der Weijden en zijn gezin.

Veel mensen langs de route hadden vlaggetjes bij zich of droegen borden met teksten als 'Goed gedaan Maarten' en 'Maarten, je bent een topper'. Ook zongen ze 'Maarten bedankt!'. "Ik vind het heel gezellig. Iedereen zingt voor mij in mijn eigen dorp en dan is het ook nog mooi weer", zei Van der Weijden vanuit de auto tegen Omroep Brabant. "Het voelde een beetje als Koningsdag.”



Van der Weijden voltooide zijn krachttoer maandagavond. Na 195 kilometer zwemmen door de Friese wateren kreeg de 38-jarige zwemmer onder enorme belangstelling in Leeuwarden zijn elfde en laatste stempel. Het was de tweede keer dat hij de tocht zwom om geld voor kankeronderzoek op te halen. Vorig jaar strandde hij na 163 kilometer in Birdaard.