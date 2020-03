Opbeurend nieuws: Henry en Monique, allebei 90, overwinnen samen coronavirus KVE

In deze moeilijke tijden trekken we ons op aan verhalen die moed geven. Uit Frankrijk bereikte ons een hoopgevend nieuwsbericht. Een koppel van 90 jaar oud kwam er in het ziekenhuis terecht na een besmetting met het coronavirus. Maar Henry Marchais en zijn vrouw Monique hebben de ziekte samen overwonnen. Hun hartverwarmende getuigenis toont aan dat je het virus ook kan overleven wanneer je hoogbejaard bent.

Vorige week zag het er nochtans niet zo goed uit voor Henry. De man, die in zijn leven naar eigen zeggen nog nooit ziek is geweest, voelde zich plots niet goed. Hij kreeg koorts en testte positief op het coronavirus. Zijn toestand verslechterde en werd zelfs kritiek. Hij moest een paar dagen aan een beademingstoestel in een ziekenhuis in Parijs.

Monique vreesde dat ze afscheid moest nemen van haar man. “Ik herinner me quasi niks meer van die nacht dat ik bijna naar de overkant ging”, vertelde Henry aan een tv-ploeg van zender France Info. De kranige man vocht tegen het virus met zijn lieve vrouw aan zijn zijde, want ook zij raakte besmet met het virus. “Toen ze me uitlegden dat ik ook positief testte, deed me dat eigenlijk niets, want ze vertelden me dat ik op dezelfde kamer als mijn man mocht liggen”, aldus Monique. “We hebben mekaar daar dus teruggevonden.”

“Dikke pluim”

Het koppel overwon samen het coronavirus. “We zijn uitzonderlijk goed verzorgd in het ziekenhuis”, zei Monique. “Die vriendelijkheid die we mochten ondervinden, was adembenemend”, bevestigde haar echtgenoot. “Een dikke pluim voor het ziekenhuispersoneel.”

Henry mocht afgelopen zaterdag, drie dagen na zijn echtgenote, het ziekenhuis verlaten. Henry en Monique moeten wel nog even in quarantaine tot ze niet meer besmettelijk zijn. En daarna kunnen hun 26 klein- en achterkleinkinderen weer op bezoek komen.

