Opa laat kleindochter ‘voor de lol’ uit raam van cruiseschip bengelen: ze glipt uit zijn handen en sterft Sven Van Malderen

08 juli 2019

12u32

Bron: Primera Hora 25 Een peuter is na een tragisch ongeval op een cruiseschip overleden. Het meisje stortte te pletter van de elfde verdieping, nadat haar grootvader haar per ongeluk uit zijn handen had laten glippen.

Het drama deed zich voor in de haven van San Juan (Puerto Rico). De Freedom of the Sea’s was op dat moment net aangemeerd. Het slachtoffer werd nog in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

Volgens de lokale website Primera Hora kwam het meisje uit Indiana (Verenigde Staten). Ze was samen met haar ouders, grootouders en een oudere broer op vakantie.

De politie is een onderzoek gestart. Camerabeelden werden nagekeken en sommige passagiers ondervraagd, maar er wordt niet uitgegaan van kwaad opzet.

“Het was een tragisch ongeval”, stelt Elmer Román als hoofd van de Openbare Veiligheid. “Om te spelen, liet hij haar door het raam bengelen. Maar dan is ze dus uit zijn handen geglipt.”

De cruise liep na zeven dagen op zijn einde. De passagiers hadden in die tijd de eilanden Antigua, Saint Lucia en Barbados bezocht.