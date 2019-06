Opa en oma niet op Instagram? Dit Nederlandse bedrijf maakt ‘magazines’ van online foto's

01 juni 2019

Bron: Het Parool, AD

Opa en oma zitten niet op Instagram dus krijgen ze de posts van hun kleinkinderen thuisgestuurd. In de vorm van een magazine. In Nederland is het al mogelijk. Een van de oprichters, Tijs Peters (24), vertelt hoe het precies werkt.