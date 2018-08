Opa en kleinkind spelen wat met claxon in geparkeerde auto, woedende vrouw pakt voorhamer en bewerkt de wagen ADN

24 augustus 2018

10u11

Bron: ANP 0 Een vrouw uit het Nederlandse Oosterhout is gisteren opgepakt nadat ze in haar woonplaats met een voorhamer had ingeslagen op een auto, met daarin een opa en zijn kleinkind.

De opa zat iets na het middaguur met zijn kleinkind te spelen in zijn geparkeerde auto aan de Ohmstraat. Het kind speelde volgens de politie wat met het stuur en drukte een aantal keer op de claxon.



Opeens hoorden ze een harde klap en zagen ze een vrouw met een grote hamer op de motorkap van de auto slaan. Daarna sloeg de Nederlandse met de hamer tegen het zijraam van de auto, vlakbij het hoofd van de man.



De opa stapte uit, terwijl de vrouw weer wegliep naar haar woning. Enkele buren schoten te hulp en belden de politie. De vrouw is verhoord op het bureau en in de loop van de avond vrijgelaten. Ze wordt verdacht van poging tot doodslag en vernieling van de auto, meldt de politie.

