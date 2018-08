Opa en kleindochter komen om het leven na crash vliegtuigje JM

11 augustus 2018

10u41

Bron: ANP 0 Bij een vliegtuigcrash in Duitsland zijn een grootvader en zijn kleindochter om het leven gekomen. Hun vliegtuig stortte neer op een landweg in Melle, Nedersaksen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog verder onderzocht.

Een man en zijn veertienjarige kleindochter zijn zaterdagmorgen in Duitsland om het leven gekomen toen hun ultralightvliegtuig kort na de start crashte op een landweg. De 74-jarige piloot en zijn kleindochter stierven in het vliegtuig. Het ongeluk gebeurde in Melle in Nedersaksen.

Het is nog onduidelijk waarom het vliegtuig is neergestort. De autoriteiten onderzoeken het ongeluk.

Im niedersächsischen Melle ist ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Der 74-jährige Pilot und seine Enkelin kamen dabei ums Leben. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar. https://t.co/XQC5DdlD0D NDR.de(@ ndr) link